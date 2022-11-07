الحكم المحلي تعقد دورة في حقوق وواجبات الموظف العام

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية في وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام دورة بعنوان "حقوق وواجبات الموظف العام- تطبيقات في الخدمة المدنية.

وكان اللقاء بحضور مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي م. منى سكيك ، مسؤول ملف التدريب أ. هالة القصاص من وزارة الحكم المحلي، أ. هاني حسونة نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب من ديوان الموظفين العام، ومحاضر الدورة د. أحمد العويطي ، محاضر جامعي ومختص في الجانب القانوني والحقوقي والمحكم والمدرب القانوني المعتمد في وزارة العدل.

وافتتحت اللقاء م. منى سكيك مرحبة بالحضور ومؤكدة على مدى أهمية تثقيف الموظف حول حقوقه وواجباته مما ينعكس على تجويد الخدمات.

بدورة رحب أ. هاني حسونة بالحضور مثمن الجهود والتنسيق الموفق من قبل أ. هالة القصاص، مؤكداً على حرص الديوان لتقديم التسهيلات للنهوض بالتدريب في المؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم الفائدة لمختلف العاملين.

وبدورة ثمن الأكاديمي القانوني محاضر الدورة د. احمد العويطي دور موظفي وزارة الحكم المحلي في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، داعياً ضرورة تعزيز قانون الخدمة والعمل بمواده بما يحقق العدالة والنزاهة.