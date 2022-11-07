بلدية غزة تدعو الى انتظار نتائج التحقيقات في حادثة"الصوير"

غزة- الرأي

دعت بلدية غزة الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول حادثة وفاة أحد العمال يوم أمس.

وأوضحت البلدية في بيان لها اليوم، أن بلدية غزة تستعين في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات.

وأضافت أن البلدية تشترط في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها.

وأكدت البلدية على تعاونها الكامل مع أي تحقيقات بالخصوص للوقوف على ملابسات الحادث.

ونعت البلدية ببالغ الحزن والأسى المرحوم محمد أشرف الصوير، الذي توفي مساء الأحد، بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.