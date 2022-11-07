بلدية دير البلح تطلع وفد من جمعية تطوير بيت لاهيا على المناطق المهمشة

الوسطى- الرأي

أطلعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من جمعية تطوير بيت لاهيا على احتياجات المناطق المهمشة التي تقع داخل نفوذ بلدية دير البلح وحاجتها لتوفير العديد من الخدمات للارتقاء بها وتطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال البلدية للوفد الزائر في إطار جلسة تحديد الاحتياجات لمشروع معالجة المياه الرمادية الممول من الإغاثة الإسلامية – فرنسا والذي يتم على عدة مراحل ويجري حاليا الحصول على المعلومات من الهيئات المحلية ومن بينها دير البلح.

وتم خلال الجلسة التعريف بالمناطق المهمشة وحدودها والخدمات المقدمة، ومصادر المياه والمصادر البديلة، بالإضافة إلى مشاكل المياه وطرق التغلب عليها والحد من آثارها.

واستعرضت البلدية جهودها في التغلب على مشكلة ملوحة المياه وحفر العديد من الآبار الجديدة وإغلاق المالحة منها لتحسين جودة المياه المقدمة، منوهاً إلى تغطية المناطق المهمشة بشبكات المياه بنسبة عالية معرباً عن أمله في تقديم المزيد من الخدمات التي تطور هذه المناطق وتلبي حاجات المواطنين، وأضافت: نتواصل مع كافة الجهات لتوفير الدعم المناسب لكافة مناطق المدينة ونسعى للحصول على الموافقات لتنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية.