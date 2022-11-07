تعليم شرق خان يونس يفتتح مسابقة الخطابة لجميع المراحل

خانيونس- الرأي

افتتح مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس مسابقة الخطابة والعرافة لجميع المراحل التعليمية، بحضور أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة، أ. عبد الله عبد الغفور مشرف النشاط الثقافي، أ. تامر بريكة، أ. نادية الدسوقي مشرفي النشاط الكشفي بالمديرية، ولجنة التحكيم المكونة من أ. هدى أبو معنية، أهدى أبو إسماعيل، آيات دحلان من وزارة الأوقاف.

وفي كلمته أكد أبو غالي على أهمية فن الخطابة في كافة مجالات الحياة وعلى وجه الخصوص المجال التربوي والتعليمي، مشيرًا إلى أن من شأن هذه المسابقة أن تتيح للطلبة إبراز مهاراتهم في هذا المجال والعمل على تطويرها، موضحًا أن الخطابة تتيح للطالب التعبير عن أفكاره بصورة لائقة بهدف التأثير على الآخرين، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن وظيفة الخطابة في الأصل الإقناع، وهذا يتطلب من القائمين على الأمر اكتشاف هذه المواهب في هذين المجالين والعمل على صقلها وتعزيزها لخلق جيل من الطلبة قادر على التحدث أمام الجمهور بشجاعة وبطلاقة لسان.

بدوره أوضح عبد الغفور أن هذه المسابقة تنظم على مستوى مدارس المديرية، وأن الهدف منها اكتشاف مواهب الطلبة في مهارات الخطابة، ومن ثم متابعة هذه الشريحة من أجل تطوير مهاراتهم.