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الأولى من نوعها على مستوى الوطن..

تعليم شمال غزة يختتم مسابقة"الماراثون الرياضي" للمرحلة الثانوية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:14

تعليم شمال غزة يختتم مسابقة"الماراثون الرياضي" للمرحلة الثانوية
تعليم شمال غزة يختتم مسابقة

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مسابقة الماراثون الرياضي الثقافي، لمدارس المرحلة الثانوية (بنين)، والتي تنفذ لأول مرة على مستوى الوطن.

جاء ذلك ، بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، والمشرف على المسابقة مشرف التربية الرياضية د. أحمد صالح، ومنفذ المسابقة مدرس التربية الرياضية أ. عوض أبو فول.

وفاز في المسابقة التي عقدت بقسم الإشراف بالمديرية، وشاركت فيها (10) مدارس، مدرسة بيت لاهيا الثانوية للبنين بالمركز الأول، ومدرسة خليل الرحمن الثانوية للبنين بالمركز الثاني.

وفي كلمة له، بارك أ. صالحة للفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني، متمنياً لهما المزيد من النجاح والتميز.

كما أشاد أ. صالحة بفكرة المسابقة النوعية والمتميزة، مثمناً جهود كل المشرفين عليها، مؤكداً على أهمية مثل هذه المسابقات التي تثري الحالة المعرفية والثقافية للطلبة.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من معلمي التربية الرياضية أ. عوض أبو فول، أ. فؤاد نصير، و أ. نبيل صقر، و أ. علاء أبو سعدة، و أ. ربيع زغبر.

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