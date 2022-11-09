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العمل تبحث ملفات مهمة مع نقابة العاملين في البلديات

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:17

العمل تبحث العديد من الملفات المهمة مع نقابة العاملين في البلديات
العمل تبحث العديد من الملفات المهمة مع نقابة العاملين في البلديات

غزة-الرأي
استقبل رئيس وحدة علاقات العمل بوزارة العمل د. شادي حلس، نقيب العاملين في البلديات م. حاتم الشيخ خليل.

وتناول اللقاء واقع شروط وظروف العمل للعاملين على بند العقود في البلديات، حيث أكد الشيخ خليل أن معظم العاملين على هذا البند هم من صناع الجمال، الذين يبذلون جهودا كبيرة ويعلمون ليلا ونهارا، ويعانون من مخاطر جمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث والمكاره الصحية، مشددا على ضرورة تظافر جميع الجهود من أجل إنصافهم وتحسين شروط وظروف عملهم.

من جهته، أوضح حلس اهتمام وزارة العمل بقضايا العاملين على بند العقود لا سيما في البلديات، مشيرا إلى تعديل مسار الإجراءات المتعلقة باحتساب حقوقهم العمالية بما يحقق العدالة في تحصيل هذه الحقوق.

وأكد  سعي وزارته للارتقاء بواقع شروط العمل لهذه الفئات، من خلال تعزيز تطبيق مواد قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على عقد لقاءات تشاورية مع البلديات ووزارة الحكم المحلي ووزارة العدل بهدف التوافق على تذليل كافة العقبات لإنصاف فئة العاملين على بند العقود.

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