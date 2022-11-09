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مستشفى الصداقة التركي يقدم خدماته لـ(7000) مراجع شهرياً

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:58

مستشفى الصداقة التركي يقدم خدماته لـ(7000) مراجع شهرياً
مستشفى الصداقة التركي يقدم خدماته لـ(7000) مراجع شهرياً

غزة- الرأي
قال المدير الإداري في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ا. عبد الحكيم البطة، إن العمل في المستشفى في العام بدأ في 2021 وذلك لتقديم الخدمات الصحية والطبية لمرضى الأورام في قطاع غزة.

وأوضح أنه تم نقل خدمات الأورام وامراض الدم من كافة المحافظات في قطاع غزة، مما لاقى ترحيب من المرضى وذويهم، وذلك لتوفير الجهد المتناثر سابقا عليهم حيث كانوا يتلقون الخدمة من عدة أماكن مختلفة ومتباعدة، حيث تم فتح العيادات الخارجية، التي تستقبل 350 مريض خلال أسبوع، وتقديم الخدمات المتكاملة لهم من خلال العيادات الخارجية، والعيادات النهارية، والصيدلية، والعلاج الطبيعي والمختبر، والاشعة، والتنويم، مشيرا الى نجاح المستشفى في تقديم خدمة متميزة للمرضى، والسعي الى تطور الخدمة وتحسينها وخاصة انه جاري العمل على تجهيز قسم العمليات والتعقيم.

ولفت ا. البطة الى استقبال (380) مريض في العيادات الخارجية، جزء منهم يتلقى خدماته في قسم الرعاية النهارية، وجزء لتلقي خدماته الصحية سواء من خلال خدمات الاشعة أو الصيدلية او المختبر أوالعلاج الطبيعي.

وأشار الى استقبال نحو(7000) مراجع شهريا، بينما سجلت حالات الدخول ما يزيد عن (1500) مريض، منها (300) حالة مبيت شهريا، بحيث تسجل نسبة اشغال الاسّرة60%.

وبيّن أ. البطة ان المستشفى تسعى الى تقديم خدمات الكترونية بعيدا عن العمل الورقي ليتلقى المريض خدماته بشكل الكتروني أكثر دقة وامنا، لافتا الى تقديم خدمة العلاج الطبيعي بصورة مستمرة شهريا، واجراء 22 ألف حالة فحوصات طبية شهريا، و(900) جلسة علاج كيماوي شهريا.
وأشار الى تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التصوير الاشعاعي، ومؤكدا على السعي لتطوير العمل وتجويده لتقديم خدمة صحية مميزة لخدمة المرضى.

مستشفى الصداقة التركي يقدم خدماته لـ(7000) مراجع شهرياً 314981267_5404212989688350_8255282700855998816_n 314594023_1133808747246436_1567207682389762737_n
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