الصحة تناقش تطبيق التجربة الدنماركية لعلاج القدم السكري

غزة- الرأي

ناقش مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت، إمكانية تطبيق التجربة الدنماركية في علاج القدم السكري، وذلك خلال لقائه بمكتبه الخبير الدنماركي بينت لعلاج القدم السكري، وبحضور د.يونس أبو النور استشاري اللجان التخصصية بإدارة المستشفيات.

وبين الوفد الزائر أن هذه التجربة تعد من أنجح التجارب العالمية في هذا المجال، كون أن الدنمارك ومركز ستينو العالمي لعلاج السكري ومضاعفاته يقدم نموذج رعاية القدم السكرية ضمن النموذج الرعاية الشاملة للسكري والذي نجح بالحد من تكاليف العلاج بنسبه ٥٠٪؜، كما أن نموذج الرعاية الشاملة للسكري يضع المريض في محور التركيز ويراقب الرعاية من فريق متعدد المهام.

وعقب الاجتماع، رافق د.أبو النور الوفد بزيارة ميدانية لقسم الأوعية الدموية بمجمع الشفاء الطبي وأطلعهم على أهم وأبرز التحديات التي تواجه هذه الخدمة في قطاع غزه.

من جانبه، أعرب الوفد والاستشاريين العاملين في القسم عن استعدادهم بالعمل على تطوير هذه الخدمة الهامة في مستشفيات القطاع من خلال انشاء مركز متقدم لعلاج القدم السكرية.

يذكر أن عدد حالات الدخول السنوية والتي تعاني من مضاعفات القدم السكرية وفق د.أ بو النور، ما يزيد عن ٥٠٠ حالة سنويا، بالإضافة الي الحالات المتقدمة والتي تحتاج الي البتر وتمثل نسبه ٦-٨٪؜ من حالات دخول قسم القدم السكرية.

وأشار الى أن الحالات الجديدة والتي يتم استقبالها في العيادة الخارجية القدم السكرية ما يزيد عن ٧٠٠ حاله سنوية وما يزيد عن ١٤٠٠ حاله متابعة.

يذكر أن الوفد الدنماركي وصل الى قطاع غزة لأول مرة بالتعاون والتنسيق مع مستشار اللجان التخصصية بالإدارة العامة للمستشفيات د.يونس أبو النور، بهدف تطوير خدمات القدم السكرى في مستشفيات وزارة الصحة.