الأوقاف تناقش" تطوير أساليب الدعوة المجتمعية ورفع مستوى التأثير"

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل بعنوان " تطوير أساليب الدعوة المجتمعية ورفع مستوى التأثير" ،استهدفت عدد من الوعاظ و الدعاة في مديريات الأوقاف الخمس، لمناقشة واقع الدعوة الميدانية و كيفية تطويرها و تجديد الاساليب الدعوية.

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد أ. .أمير ابو العمرين، أن ورشة العمل تأتي في إطار تدارس التجارب والأساليب الدعوية للوعاظ و الدعاة في محافظات قطاع غزة و كيفية تطوير قوالب العمل الدعوي و جعلها متجددة و مرنة تتناسب مع الفئات المخاطبة من الجمهور.

وقال :" المطلوب منا في مجال الدعوة أن نضع ميزان عمل لتقييم الذات وقياس التجارب الخاصة بالمديريات الخمس كل على حدة وكيفية تعميمها فيما بينها للاستفادة منها في الجهد الدعوي و مخاطبة الناس".

ومن جانبه استعرض منسق الورشة أ. عبد الكريم الخطيب محددات النقاش الواجب تدارسها في الورشة كطرق ووسائل و فنيات الدعوة و أخلاقيات مهنة الدعوة و الدعاة، و تجارب الماضي وسبل الاستفادة منها في الحاضر و التخطيط للمستقبل لتحقيق اكبر تأثير ممكن للجهد الدعوي.

وتخلل اللقاء تشكيل مجموعات نقاش لوضع مقترحات حول الاستخدام الأمثل للوسائل الحديثة في الدعوة المجتمعية إضافة إلى ذكر أبرز المعيقات التي تواجه الداعية في عمله و كيفية التغلب عليها.