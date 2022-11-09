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خلال لقائه بوفد من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة..

النائب العام يناقش واقع حقوق الإنسان والحريات في قطاع غزة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:32

النائب العام يناقش واقع حقوق الإنسان والحريات في قطاع غزة
النائب العام يناقش واقع حقوق الإنسان والحريات في قطاع غزة

غزة- الرأي
ناقش النائب العام المستشارد. محمد النحال، خلال لقائه بمدير مكتب غزة لدى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة السيدةيوسان، عبر تطبيق (سكايب).

جاء ذلك، بحضور كل من نسرين المدهون، وإياد جاد، الممثلَين عن المكتب، الواقع الحقوقي في قطاع غزة، وأهم الجهود المبذولة لمتابعة قضايا حماية الفئات الهشة (المرأة والأطفال) من العنف الذي يمكن أن يتعرّضون له.

وأوضح المستشار د. النحال، أن النيابة العامة لا تدّخر جهداً في مَد يد التعاون مع جميع المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والمهتمين من أجل مستقبل أفضل لجميع فئات المجتمع وحماية حقوقهم ورعايتهم، وأكد في ذات السياق أن مجتمعنا الفلسطيني مجتمع حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان، حتى غدت جزءاً من نسيجه الثقافي والاجتماعي.

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