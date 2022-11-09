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مدير أوقاف الوسطى يتفقد مقبرة البريج بعد المنخفض الجوي

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:46

مدير أوقاف الوسطى يتفقد مقبرة البريج بعد المنخفض الجوي
مدير أوقاف الوسطى يتفقد مقبرة البريج بعد المنخفض الجوي

الوسطى- الرأي
تفقد مدير أوقاف الوسطى  سمير مسلم، مقبرة البريج الجديدة والقديمة للاطلاع على آثار المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة مؤخراً، ومعالجة الأضرار التي لحقت بسور المقبرة وعدد من القبور، بمشاركة رئيس بلدية البريج م. أيمن دويك، ومشرف المقابر علاء خطاب.

بدوره أكد مسلم على أهمية التعاون مع بلدية المحافظة في ترميم القبور المتضررة وتنفيذ إصلاحات ترابية بجوار السور الخاص بالمقبرة، مثمناً الجهود المبذولة من لجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة والتي قدمت الدعم والإسناد في إصلاح آثار المنخفض الجوي الأخير.

و دعا دويك أهل الحي ضرورة المحافظة على المقبرة وإطلاق مبادرات أهلية لتنظيفها بشكل دوري، مؤكداً أن البلدية بالتعاون مع وزارة الأوقاف وضعت حلول لتفادي هذه الأضرار بالمنخفضات الجوية القادمة، وستسعى كلا الجهتين لبناء سور كبير للمقبرة الجديدة وترميم السور في المقبرة القديمة.

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