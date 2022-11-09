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أوقاف غزة تُكرم المشاركات في الدورات التدريبية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:51

أوقاف غزة تُكرم المشاركات في الدورات التدريبية
أوقاف غزة تُكرم المشاركات في الدورات التدريبية

غزة- الرأي
كرمت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع الجمعية الإسلامية ومؤسسة رياحين الخيرية المشاركات في الدورات التدريبية بعنوان "إدارة رياض الأطفال"، والتي تهدف إلى تأهيل مربيات الأطفال، بمشاركة رؤساء أٌقسام المديرية.

بدورها أوضحت رئيس قسم العمل النسائي بالمديرية أ. تغريد مريش أن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات مربيات الأطفال من خلال اكسابهم المهارات ليكون لهم أثر مميز في تربية الأطفال وتعليمهم، مشيرةً إلى أن الدورات شملت ثلاث دورات في القاعدة النورانية شارك فيها 52 مربية، ودورتين محاضن تربية شاركت فيها 60 مربية.

وأشادت في الوقت ذاته بجهود المؤسسات المشاركة في إنجاح الدورات، آملةً تنفيذ دورات أخري خلال الفترة المقبلة.

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