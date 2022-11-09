وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات في بيت أمر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تُحذر من خروج الأوضاع بسجون الاحتلال عن السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهاجم جنازة ويصادر منزلين متنقلين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ برفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش") وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وهيئة المطاعم توقعان بروتوكول تعاون مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 62 ألف خدمة صحية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

وتحرر 44 محضر ضبط

"حماية المستهلك" تنظم 291 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:58

"حماية المستهلك" تنظم 291 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية

غزة- الرأي
نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للمواد الغذائية.

 وقالت الوزارة في بيان لها، إن طواقم حماية المستهلك نظمت خلال الأسبوع الحالي 36 جولة تفتيشية شملت زيارة 291 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.

وتم خلال الجولات تحرير 44 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية، وتحرير 37 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتحرير 15 محضر تحفظ لبعض السلع والمنتجات.

وبينت الوزارة انه تم سحب 43 لمنتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.

وتقوم الطواقم التفتيشية بتنظيم جولات صباحية ومسائية لمعاصر الزيتون لتفقد خطوط الإنتاج ومدي التزام أصحاب المعاصر بالشروط الصحية اللازمة اثناء عصر الزيتون، وسحب عينات من الزيت لإجراء الفحوصات المخبرية بمختبرات الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟