"حماية المستهلك" تنظم 291 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للمواد الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طواقم حماية المستهلك نظمت خلال الأسبوع الحالي 36 جولة تفتيشية شملت زيارة 291 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.

وتم خلال الجولات تحرير 44 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية، وتحرير 37 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتحرير 15 محضر تحفظ لبعض السلع والمنتجات.

وبينت الوزارة انه تم سحب 43 لمنتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.

وتقوم الطواقم التفتيشية بتنظيم جولات صباحية ومسائية لمعاصر الزيتون لتفقد خطوط الإنتاج ومدي التزام أصحاب المعاصر بالشروط الصحية اللازمة اثناء عصر الزيتون، وسحب عينات من الزيت لإجراء الفحوصات المخبرية بمختبرات الوزارة.