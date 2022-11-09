الاقتصاد: قسم الصناعات المعدنية ينظم جولات للمنشآت صناعية

غزة- الرأي

نظم قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على عدة منشآت صناعية في محافظة غزة.

وتأتي الجولات للتأكد من تراخيص المصانع وتجديدها، ومدى التزامها بالشروط الصحية، وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وقامت الطواقم الهندسية خلال جولاتها بمتابعة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة الصناعة.

وتم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بالتعليمات والارشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين داخل المصانع.