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الاقتصاد: قسم الصناعات المعدنية ينظم جولات للمنشآت صناعية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:01

الاقتصاد: قسم الصناعات المعدنية ينظم جولات للمنشآت صناعية
الاقتصاد: قسم الصناعات المعدنية ينظم جولات للمنشآت صناعية

غزة- الرأي
نظم قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على عدة منشآت صناعية في محافظة غزة.

وتأتي الجولات للتأكد من تراخيص المصانع وتجديدها، ومدى التزامها بالشروط الصحية، وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وقامت الطواقم الهندسية خلال جولاتها بمتابعة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة الصناعة.

وتم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بالتعليمات والارشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين داخل المصانع.

الاقتصاد: قسم الصناعات المعدنية ينظم جولات للمنشآت صناعية 314387136_489885223172693_8403025579778054176_n 314376980_489885206506028_1577319190263203015_n
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