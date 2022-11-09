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تعليم شرق خان يونس يختتم مسابقة فن الخطابة المدرسية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:14

تعليم شرق خان يونس يختتم مسابقة فن الخطابة المدرسية
تعليم شرق خان يونس يختتم مسابقة فن الخطابة المدرسية

غزة- الرأي
 اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس مسابقة "فن الخطابة المدرسية" للعام الدراسي 2022-2023، التي نظمت على مستوى مدارس مديرية شرق خان يونس؛ بهدف اكتشاف المواهب لدى الطلبة، والعمل على رعايتها وتعزيزها.

حيث أقيمت المسابقة في جو إبداعي تنافسيّ رائع، وقد تنافس الطلّاب بكلّ تألّق وجدارة من خلال خطابات إبداعيّة رنانّة التي تمحورت حول مواضيع اجتماعية ودينيّة وأخلاقيّة. وقيّمت لجنة التحكيم الأداء المميّز للطلبة المشاركين، وذلك في قاعة المديرية بمدرسة طيبة الثانوية للبنات.

 بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة الطلابية وأعضاء لجنة التحكيم أ. عبد الله عبد الغفور مشرف النشاط الثقافي، أ. أحمد أبو مصطفى و أ. شادي البريم من مديرية أوقاف خانيونس.

وقد رحبت أبو موسى بأعضاء لجنة التحكيم والطلبة المشاركين وأعضاء الهيئة التدريسيّة، وأكدت أن الرؤيا المدرسيّة تصبو نحو خلق شخصيّات قياديّة وجيل مثابر ومؤثّر في المجتمع، والّذي تكون لديه القدرة والعزيمة للتحدّث حول قضايا المجتمع بكلّ ثقة واعتزاز.

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