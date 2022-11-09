وزارة الأسرى تستكمل زيارة المؤسسات الإعلامية لخدمة قضية الأسرى

غزة- الرأي

واصلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع عدد من المؤسسات الإعلامية، استكمالاً لحملة زيارة المؤسسات الإعلامية بعنوان "معًا نعلي صوتهم"..

وفي هذا الإطار تم زيارة "شبكة الماجدات الإعلامية، إذاعة الرأي، إذاعة الأسرى" ، ويأتي ذلك في إطار تفعيل سبل التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لخدمة قضية الأسرى بما يتناسب مع التحديات والمعاناة التي يعيشونها في سجون الاحتلال.

وبين إسلام عبده، مدير الإعلام في الوزارة، أن الوزارة تسعى دائماً الى اقامة شراكة مع المؤسسات الإعلامية، وتعزيز التواصل ومد جسور التعاون وتكريماً لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب والوطني في نُصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتحشيد الرأي العام العربي والدولي لصالح قضيتهم.