"الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 62 ألف خدمة صحية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية أكثر من 62 ألف 998 خدمة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة التخطيط وإدارة الموارد البشرية بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات وعيادات المديرية بلغت 317 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 6115 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 3690 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 394 حالة وقدمت عيادة البصريات 1660 خدمة.

وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 641 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 27 ألف و888 فحصاً مخبرياً.

ولفت إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 17 ألف و133 خدمة تمريضية متنوعة، وتعاملت إدارة الأشعة مع 4814 حالة، في حين شهدت أقسام الولادة في مستشفيات الخدمات الطبية 346 حالة ولادة.

الجدير بالذكر أن وحدة الضمان الصحي في الخدمات الطبية صدرت 1705 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

من جهته، أكد لواء طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المديرية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الصحية