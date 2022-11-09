الاقتصاد تنظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس المحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني محاضرة توعوية للطلاب واولياء الأمور في المدارس بالمحافظة الوسطى، بالتعاون مع قسم الصحة المدرسة بمديرية التربية والعليم.

وقالت الوزارة إنها بدأت بسلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية لطلاب المدارس واولياء الأمور للتعريف بواجبات وحقوق المستهلك اثناء شراء السلع والمواد الغذائية، وتعريف الطلاب بالمنتجات المحلية.

وقال م. معتز أبو عيادة رئيس قسم حماية المستهلك بمكتب حماية المستهلك بالمحافظة الوسطى، إن المحاضرات والندوات تأتي حرصاً من وزارة الاقتصاد الوطني لنشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور، من خلال الرسائل التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة الغذائية.

واضاف إلى أن الندوة تمحورت حول اليات التغذية السليمة، والوجبة الأمثل كغذاء للطالب خلال اليوم الدراسي، وعملية تحضير الوجبات الغذائية للأطفال، بالإضافة الي إبراز دور وزارة الاقتصاد الوطني في حماية المواطنين من خلال توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها حسب المواصفات الفلسطينية ومنع الاستغلال والتلاعب، وتوفر سلعة امنة وبأسعار مناسبة.