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الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش")

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:55

الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش")
الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش

غزة- الرأي

نفذت الدائرة العلمية بوحدة التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش") عبر تطبيق برنامج الزوم، استهدف (100) من طلبة العلم الشرعي داخل فلسطين وخارجها، على مدار يومين متتالين.

وتناول المجلسان قراءة وتعليق وبيان صحة أحاديث نسخة وكيع عن الأعمش، للمحدث الشيخ أنس بن صلاح البازي السامرائي.

بدورها ثمنت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الشرعي د. كفاح الرملي كافة الجهود المبذولة في هذا الاطار, بالدائرة العلمية وهذه المجالس المباركة, منوهةً بأن إدارتها تسعى دوماً لعقد مزيد من اللقاءات والدورات العلمية بالتعاون مع الجهات الشركة وذات الصلة بهدف الارتقاء بمستوى طلبة العلم الشرعي.
من جهته قدم مدير الدائرة العلمية شكره لكل القائمين على هذا المجلس, لافتاً إلى أن الدائرة تسعى لفتح مزيد من آفاق التعاون مع العديد من المؤسسات الشرعية داخل فلسطين وخارجها.
وأوضحت الباحثة الشرعية في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلمية د. مُيَسَّر سلامة أبو عمرة أن مجالس سماع الأحاديث والتعليق عليها جاء في مدارسة الحديث الشريف، وبيان أهمية هذه المجالس على طالب العلم، ومنوهةً بأن الدائرة العلمية بصدد عقد مجالس على أقل مرة شهرياً، لإحياء السنة النبوية.

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