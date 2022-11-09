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الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة"

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:08

الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة"
الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول

غزة- الرأي
نفذت الدائرة العلمية بوحدة التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع مؤسسة فقه العصر للدراسات والتكوين العلمي دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة"، عبر تطبيق برنامج الزوم، استهدفت (120) من طلبة العلم الشرعي داخل فلسطين وخارجها، بواقع ( 3) ساعات تدريبية.

وتناولت الدورة مناقشة ثلاثة محاور تضمن الأول التجارة الإلكترونية (البيع والشراء)، والمحور الثاني: تبادل العملات الورقية، والمحور الثالث: القروض والبطاقات الانتمائية، على فضيلة أ. د فضل بن عبد الله مراد، وهو أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر.

بدورها ثمنت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الشرعي د. كفاح الرملي كافة الجهود المبذولة في هذا الاطار، بالدائرة العلمية ومؤسسة فقه العصر للدراسات والتكوين العلمي، منوهةً بأن إدارتها تسعى دوماً لعقد مزيد من اللقاءات والدورات العلمية بالتعاون مع الجهات الشركة وذات الصلة بهدف الارتقاء بمستوى طلبة العلم الشرعي.

من جهته قدم مدير الدائرة العلمية شكره لكل القائمين على هذا اللقاء، لافتاً إلى أن الدائرة تسعى لفتح مزيد من آفاق التعاون مع العديد من المؤسسات الشرعية داخل فلسطين وخارجها ليعود بالنفع على طلبة العلم الشرعي والمهتمين، منوهاً بأن دائرته لن تدخر جهداً في سبيل تطوير وتجويد كل ما يساهم في الارتقاء بالعلم.

وأوضحت الباحثة الشرعية في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلمية د. مُيَسَّر سلامة أبو عمرة أن الدورة جاءت للإجابة على تساؤلات في قضايا مالية معاصرة تواجه طلبة العلم الشرعي في حياتهم، ويعد هذا في إطار العمل المشترك مع مؤسسة فقه العصر، وعلى أمل أن يكون في الأيام القادمة دورات علمية فقهية في هذه الجوانب.

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