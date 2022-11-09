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لجنة الطوارئ برفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:14

رفح - الرأي

قال رئيس بلدية رفح ورئيس لجنة الطوارئ في محافظة رفح د. أحمد الصوفي إن طواقم اللجنة تعاملت مع 129 إشارة وردت من المواطنين خلال المنخفض الجوي الأول الذي ضرب المنطقة يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح الصوفي أن اللجنة عملت على الحد من آثار المنخفض، ابتداءً من الاستعدادات الاستباقية اللازمة وانتهاءً بأعمال الصيانة ومعالجة الآثار بعد الانتهاء من المنخفض.

وبين الصوفي أن الطواقم اتخذت الإجراءات الاحترازية لتلافي حدوث إشكاليات قدر المستطاع ومنها تنظيف مصائد مياه الأمطار وشبكات التصريف، والتأكد من جهوزية مضخات المياه وبرك تجميعها في حي الجنينة ورفح الغربية، مردفًا: "كما تم صيانة مولدات الكهرباء في محطات تجميع المياه ومركبات الصرف الصحي، من أجل سرعة التعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار وتسريع عملية ترحيل المياه نحو برك التجميع الخاصة بمياه الأمطار".

وذكر أنه تم التعامل مع 40 إشارة انسداد مصارف صرف صحي، و9 إشارات تنوعت بين إسعاف وإطفاء وسحب مركبات وتضرر منازل وطرق، و50 إشارة حول أعمال الكهرباء، و30 إشارة حول تجمعات مياه وطرق مغلقة.

وأشار الصوفي إلى أعمال الطواقم في فتح وإعادة تأهيل عدد من الطرق في المحافظة، وكشط وتنظيف الشوارع من مخلفات جرف مياه الأمطار، وشفط المياه، وتنظيف جميع المفترقات ومصافي الأمطار وترحيل المخلفات في منطقتي تجمع المياه بمفترقي عبيدة والنجيلي.

وقال: "منذ بدء المنخفض الجوي شرعت طواقمنا بتلقي الاشارات الخاصة بتجمع مياه الأمطار في بعض الأماكن والمفترقات والتي تم التعامل معها أولًا بأول حتى تم التأكد من فتح كافة الطرق الرئيسية والتخلص من المياه المتراكمة".

وأثنى على جهود العاملين في الميدان لسرعة استجابتهم لإشارات الطوارئ الواردة من المواطنين، مؤكدا أن لجنة الطوارئ بالمدينة جاهزة للعمل على مدار الساعة طالما استدعت الحاجة للتعامل مع الحالات الجوية وكافة الظروف الطارئة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وبين أن كمية الأمطار التي استقبلتها المدينة خلال أول منخفض جوي للموسم 2022 – 2023 م، يوم أمس الثلاثاء، بلغت 29 ملم وهي تشكل 10.3 % من نسبة الأمطار السنوية والتي تقدر بــ 280 ملم سنوياً.

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