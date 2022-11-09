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والاطلاع على تقارير عمل البلديات

طالع قرارات "العمل الحكومي" خلال جلستها الأسبوعية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:36

غزة- الرأي

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالاطلاع على التقارير الواردة من كافة الجهات حول المنخفض الجوي، وكمية الأمطار التي سُجلت، وأداء الطواقم الميدانية من المؤسسات الحكومية والبلديات.

وسجلت اللجنة العديد من الملاحظات في إطار المراجعة وتصويب بعض جوانب الخلل، وأعطت اللجنة توجيهات برفع درجة الاستعداد لدى كافة البلديات، وتوفير المستلزمات المطلوبة وفق الامكانات المتاحة، والعمل على معالجة تداعيات المنخفض وتفقد المتضررين عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لاعتبار قطاع البنية التحتية في قطاع غزة أولوية، لتجاوز تأثيرات الحصار والأضرار التي يتعرض لها في كل عدوان احتلالي، كما أهابت بالمواطنين مساعدة الطواقم الميدانية والحفاظ على نظافة مصارف الأمطار.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

????تكليف وزارة الزراعة بمتابعة جمعيات مستخدمي المياه المسترجعة، والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.

????تخصيص قطعة أرض لإنشاء آبار استرجاع المياه شرق جباليا.

????المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة ظاهرة "التكييش"، قانونياً واجتماعياً.

????إقرار التصور الجديد لعمل لجنة تعزيز السلوك القيمي في عام 2023م.

????تكليف وزارة النقل والمواصلات بتخصيص دورية ضبط ومتابعة لسير مركبات الحركة الحكومية.

????تعديل نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتيح الفرصة لترشيح أكبر عدد ممكن من الكفاءات لعضوية مجالس الغرف التجارية والصناعية.

????تشكيل فريق حكومي لإعداد الإطار الاستراتيجي لخطة مكافحة الفقر في قطاع غزة.

????إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

????اعتبار يوم الثلاثاء 15/11/2022م عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.

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