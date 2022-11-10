أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات
عاجل |
10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:23
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
13:17"الاتحاد الرياضي العسكري" بالداخلية يُنظم "ماراثونًا رياضياً"
13:14مدير عام الآثار و راعي الكنيسة المقدسة يؤكدان تعزيز الشراكة
13:11الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي
13:09"المجلس الأعلى للرياضة" ينظم الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية
13:08جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد رأفت عيسة