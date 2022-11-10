فوائد صحية للألياف.. هتقلل من مستوى الكوليسترول والوزن

توصى الأبحاث بضرورة تناول أكثر من 20 جرامًا من الألياف الغذائية لكل من الرجال والنساء وربما تأكل كمية أقل من الألياف مما هو موصى به بالفعل لك.وفقا لموقع " healthsite"، يمكنك الحصول على الألياف من مصادر مختلفة بما في ذلك الشوفان ونخالة القمح والفول والجزر والذرة والطماطم والخيار والفواكه مثل البرتقال والليمون الحلو والتفاح.

تعتبر الألياف من العناصر الغذائية النهائية التي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، فيما يلى فوائدها:

تقلل من مستوى الكوليسترول

تعمل الأطعمة الغنية بالألياف على خفض إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل الكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة- LDL) في مجرى الدم. إنها تحفز الكبد على إنتاج الصفراء عن طريق استخراج الكوليسترول من مجرى الدم ، مما يتسبب في الانخفاض العام.

تجعل جهاز المناعة لديك أقوى

الألياف لديها القدرة على تحفيز وتعزيز تخليق الإنترلوكين ، وهو بروتين مضاد للالتهابات يقلل الالتهاب، يؤدي انخفاض الالتهاب إلى الشفاء العاجل بعد إصابتك بالعدوى.

تقلل الوزن

هناك العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة التي تبين أن الألياف تساعد في التحكم في الوزن والتحكم فيه، نظرًا لأنها تضيف حجمًا كبيرًا إلى النظام الغذائي، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تمنحك الشعور بالامتلاء وتجعلك تستهلك عددًا أقل من السعرات الحرارية، تزيد الألياف أيضًا من الوقت اللازم لعملية الهضم، مما يقلل من آلام الجوع لفترة طويلة.

تعالج الإمساك

تعتبر الأطعمة المصنوعة من الألياف علاجًا طبيعيًا للإمساك.

تسيطر على مرض السكري

أظهرت بعض الأبحاث أن الألياف تؤخر امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، هذا يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتنظيمها، بالإضافة إلى ذلك، يساعدك أيضًا على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

تحسن شهيتك

يمكن للأطعمة الليفية أن تحسن نظامك الغذائي بشكل كبير، الاستهلاك اليومي للألياف يحافظ على مستويات الطاقة عالية. كما أنه سيعزز قوة عقلك ويحافظ على بشرتك وشعرك.

تمنع التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب يصيب الزائدة الدودية ، وهو كيس صغير يشبه التركيب يمتد من الجانب الأيمن من الأمعاء، يجب أن ينتقل الطعام الذي تتناوله عبر الأمعاء ، وأثناء القيام بذلك ، هناك فرص جيدة في أنه قد يعلق في الزائدة الدودية ، مما يسبب الالتهاب، عندما يكون نظامك الغذائي غنيًا بالألياف ، فإن الخيوط الليفية السميكة تكتسح الأمعاء ، مما يمنع دخول جزيئات الطعام إلى الزائدة الدودية.

تمنع السمنة عند الأطفال

الألياف لها أهمية متساوية في النظام الغذائي للأطفال كما في البالغين. أظهرت دراسة أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تناولوا 15 جرامًا من الخميرة في نظامهم الغذائي اليومي ، فقدوا وزنًا أكبر مقارنة بالفترة التي لم يشملوا فيها الألياف في نظامهم الغذائي.

تحافظ على قلبك

مع كل 10 جرامات من الألياف التي تدخلها في نظامك الغذائي ، تنخفض احتمالية إصابتك بأمراض القلب بنسبة 14 %

تقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

أشارت الدراسات إلى أن الألياف غير القابلة للذوبان لديها قدرة هائلة على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والمبيض والمعدة والمريء. تعمل الألياف غير القابلة للذوبان بشكل خاص على تعزيز التأثير لأنها تعمل مثل عوامل التطهير التي تزيل جميع السموم من الجسم.