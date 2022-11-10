الصحة: دائرة الأرشيف المركزي تنجز (105) ألف ملف خلال أكتوبر

غزة-الرأي

أكدت دائرة الأرشيف المركزي في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة أنها تمكنت من أرشفة نحو (105) ألف ملف حكومي بصورة إلكترونية لجميع مرافق وزارة الصحة خلال شهر أكتوبر من العام الحالي لضمان حفظها وعدم ضياع المعلومات الهامة منها.

أوضح أحمد مسمح مدير دائرة الأرشيف المركزي، أن الدائرة هي مرجع رئيسي لبيانات وأوراق الموظفين في وزارة الصحة حيث يتم ارشفتها وتخزينها كنسخ احتياطية الكترونية، ساهت في تسهيل عملية استرجاع مختلف المعلومات مع توفير نسخة احتياطية منها، مما يعزز سهولة تبادل الوثائق داخل الإدارات المختلفة في وزارة الصحة.

وأفاد مسمح بأن عدد ملفات الموظفين المدققة في جميع مرافق الوزارة يبلغ نحو (39) ألف ملف بواقع ما يزيد عن (460) ألف ورقة خلال شهر أكتوبر وفق الأصول المتبعة.