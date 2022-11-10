بلدية ديرالبلح: استمرار جولات التفتيش عن مصادر المواد الغذائية الغير صالحة

الوسطى- الرأي

أفادت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة استمرار المتابعة للمحلات والأسواق ومصادرة المواد الغذائية الغير سليمة في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار الأوبئة.

وأوضح مفتش الصحة بالبلدية حسين نصار أنه تم بالتعاون مع شرطة البلديات ومباحث التموين مصادرة وإتلاف 210 كيلو من الخوخ الفاسد، وكميات من المواد الغذائية واللحوم المجمدة خلال الجولات الدورية داخل المدينة.

ودعا المواطنين والتجار إلى التأكد من تاريخ الصلاحية الملصق على المنتجات والتبليغ عن أي مواد فاسدة للعمل على مصادرتها وإتلافها بالطرق الصحيحة.