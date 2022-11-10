إدارة المشاريع بالصحة تناقش أولوياتها مع منظمة الصحة العالمية

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع مع فريق منظمة الصحة العالمية وبمسئولة الأنظمة الصحية د. شانون باركلي من أجل مناقشة الواقع الصحي الحالي وأهم الأوليات التي تعاني منها المنظومة الصحية.

وبدروه رحب مدير عام التعاون الدولي والمشاريع د. مروان أبو سعدة وفريقه بالدكتورة شانون، مستعرضاً أهم الفجوات والتحديات التي يواجهها النظام الصحي الفلسطيني وعلى مستوى خدمات الوقاية، الكشف المبكر عن الامراض، تعزيز وسائل التشخيص والعلاج، تطوير أنظمة المعلومات الصحية في المستشفيات، بالإضافة الى استمرار تعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات.

وفي نهاية اللقاء، شكر د. أبو سعدة منظمة الصحة العالمية لما تقدمه من دعم فني ولوجستي هام، داعياً المنظمة الى الاستمرار في دعم أولويات وزارة الصحة وبذل المزيد من الجهود لتمويل مشاريع تطوير النظام الصحي الفلسطيني.

