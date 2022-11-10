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التعاون الدولي بالصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة أطباء بلا حدود _فرنسا

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:29

التعاون الدولي بالصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة أطباء بلا حدود _فرنسا
التعاون الدولي بالصحة تبحث تعاونها مع مؤسسة أطباء بلا حدود _فرنسا

غزة-الرأي
بحث مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي د. مروان أبو سعدة سبل التعاون المشترك مع مؤسسة أطباء بلا حدود_ فرنسا ممثلة برئيسة البعثة السيدة ليندا جواو .

وناقش الحضور عدداً من المشاريع المستقبلية للوزارة خلال العام 2023، وبحث آلية التعاون لتطوير الخدمات الحالية المقدمة ضمن مشاريع المؤسسة في كل من وحدتي الحروق في مجمعي الشفاء، وناصر الطبّيين.

وأعرب د. أبو سعدة عن شكره للمؤسسة على دعمها المستمر في تلبية احتياجات الوزارة، مسلطا الضوء على جهودهم في تقديم خدمات متخصصة في مجال الحروق وجراحة التجميل.

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