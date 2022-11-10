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التعليم تعكف على إعداد "دليل الأنشطة الطلابية"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:32

التعليم تعكف على إعداد "دليل الأنشطة الطلابية"
التعليم تعكف على إعداد

غزة-الرأي

عكفت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، على إعداد دليل متكامل خاص بتنفيذ الأنشطة الطلابية في المدارس.

وعُقد في مقر الوزارة لقاء لمناقشة إعداد الدليل بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، واللجنة المكلفة بالإعداد و المكونة من: أ. عبد الغني الشيخ، وأ. فطين البنا، و  أحمد الشامي،  ود. عبد العليم فارس، و بلال شامية.

ورحّب مطر بالحضور مثمناً دور الإدارة العامة للأنشطة في تنفيذ الفعاليات المتنوعة، لافتاً إلى أن هذا الدليل سيكون المرشد والمُوجه للميدان التربوي في تطبيق الأنشطة بالشكل الأمثل وبما يضمن تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية الموضوعة.

من جهته،  أوضح عبد الغني الشيخ مُسيّر الإدارة العامة للأنشطة الطلابية أن الدليل يتطرق لجميع مفاصل الأنشطة التربوية مثل: برنامج غرس وتعزيز القيم، والنشاطات الثقافية والرياضية والفنية والكشفية والفنون والمواهب، والعلاقة بين المدارس والمجتمع المحلي.

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