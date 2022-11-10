النيابة العامة تعزز تعاونها مع التعليم العالي

غزة- الرأي

أجرت النيابة العامة، ممثلةً برئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، وبرفقة مدير نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولى المستشار سائد عبدو، وعضو المكتب الفني أ. إيناس الدحدوح، ووكيل ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، زيارة تعاونية للوكيل المساعد بوزارة التريبة والتعليم العالي د. أحمد أبو ندى، ومدير الدائرة القانونية للوزارة أ. سلوى شبير؛ لمناقشة ومتابعة القضايا التي تخُص وزارة التربية والتعليم، إضافة للعديد من القضايا التشاركية التي من شأنها تجويد العمل.

واستعرض المستشار الدريوي شرح مفصل لبرنامج "شركاء من أجل العدالة"، وأهدافه، ومبادرة النيابة العامة في زيارة المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأكد أن الهدف من الزيارة هو معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل بين مؤسسات الدولة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتعزيز العلاقة والتواصل بين النيابة العامة وشركاء العدالة.

وبدوره، رحب د. أبو ندى بالوفد الزائر من النيابة العامة، وشكر المبادرة المميزة للنيابة العامة على الزيارة والتي جاءت من أجل تعزيز الشراكة مع الوزارة، وأوضح أن العلاقة مع النيابة العامة متينة ويحكمها الود والاتفاق.