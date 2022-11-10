"الشرطة" و"شؤون المرأة" تناقشان تعزيز حماية المرأة

غزة- الرأي

ناقش مدير عام الشرطة الفلسطيينة اللواء محمود صلاح سبل تعزيز حماية المرأة ومعالجة قضاياها، مع وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون، وذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور وفد من قيادة الشرطة ضم مديرها العام اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، ومدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر، ومدير إدارة الشرطة النسائية العميد د. ناريمين عدوان، وعدد من مدراء الإدارات في الشرطة.

وأكد اللواء صلاح التزامهم بتقديم كافة وسائل العون والحماية للمرأة، وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة التي تساهم في الحفاظ على المرأة من أي مخاطر تشكل تهديداً على حياتها الاجتماعية.

وشدد اللواء صلاح على اهمية تعزيز الشراكة في تقديم الحماية والعون للنساء ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها أن توفّر لهن حياةً أمنة من خلال تقديم أفضل خدمة لهن.

وبيّن اللواء صلاح أن وجود المرأة في كافة إدارات الشرطة يعكس حجم الاهتمام بها، وتعزيز دورها في تحقيق النجاح في المجالات المختلفة، مُبدياً استعداد الشرطة لتلبية كافة احتياجات الوزارة بما يساهم في معالجة وتصويب كافة القضايا التي تخص المرأة والأسرة بشكل عام.

وناقش المجتمعون خلال الورشة عدد من القضايا المجتمعية، والإعلان عن إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المرأة وحمايتها، بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية وإدارة الشرطة النسائية.

كما طرح المجتمعون العديد من البرامج التي تجابه وتهدد استقرار النساء في المجتمع كالابتزاز الالكتروني، والعمل على الحد من ارتكاب الجريمة.



من جهتها، أكدت هارون أن العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني والشرطة من شأنه تقديم أفضل خدمة للنساء.

وثمنت هارون خلال حديثها في الورشة دور الشرطة ومساهمتها الكبيرة في تقديم حماية النساء والاهتمام بقضاياهن، وقضايا الأطفال المعنفين.