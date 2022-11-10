وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية وكالة الرأي الفلسطينية جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد رأفت عيسة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تغلق عدداً من آلات الوقود لعدم مطابقتها للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش نظام ترخيص الآبار التجارية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني" وكالة الرأي الفلسطينية إعلام الأوقاف يناقش دليل إجراءات المناسبات والفعاليات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشرطة" و"شؤون المرأة" تناقشان تعزيز حماية المرأة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:26

"الشرطة" و"شؤون المرأة" تناقشان تعزيز حماية المرأة

غزة- الرأي

ناقش مدير عام الشرطة الفلسطيينة اللواء محمود صلاح سبل تعزيز حماية المرأة ومعالجة قضاياها، مع وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة أ. أميرة هارون، وذلك خلال ورشة عمل مشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور  وفد من قيادة الشرطة ضم مديرها العام اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، ومدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر، ومدير إدارة الشرطة النسائية العميد د. ناريمين عدوان، وعدد من مدراء الإدارات في الشرطة.

وأكد اللواء صلاح التزامهم بتقديم كافة وسائل العون والحماية للمرأة، وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة التي تساهم في الحفاظ على المرأة من أي مخاطر تشكل تهديداً على حياتها الاجتماعية.   

وشدد اللواء صلاح على اهمية تعزيز الشراكة في تقديم الحماية والعون للنساء ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها أن توفّر لهن حياةً أمنة من خلال تقديم أفضل خدمة لهن.

وبيّن اللواء صلاح أن وجود المرأة في كافة إدارات الشرطة يعكس حجم الاهتمام بها، وتعزيز دورها في تحقيق النجاح في المجالات المختلفة، مُبدياً استعداد الشرطة لتلبية كافة احتياجات الوزارة بما يساهم في معالجة وتصويب كافة القضايا التي تخص المرأة والأسرة بشكل عام.

وناقش المجتمعون خلال الورشة عدد من القضايا المجتمعية، والإعلان عن إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المرأة وحمايتها، بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية وإدارة الشرطة النسائية.

كما طرح المجتمعون العديد من البرامج التي تجابه وتهدد استقرار النساء في المجتمع كالابتزاز الالكتروني، والعمل على الحد من ارتكاب الجريمة.


من جهتها، أكدت هارون أن العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني والشرطة من شأنه تقديم أفضل خدمة للنساء.

وثمنت هارون خلال حديثها في الورشة دور الشرطة ومساهمتها الكبيرة في تقديم حماية النساء والاهتمام بقضاياهن، وقضايا الأطفال المعنفين.

a90eda8b-9068-40fe-b989-79f765b5eb5f
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟