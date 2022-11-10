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"الشؤون العامة" بالداخلية تُنجز 7 آلاف معاملة خلال أكتوبر

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:33

"الشؤون العامة" بالداخلية تُنجز 7 آلاف معاملة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني _الشق المدني 7 آلاف و"377" معاملة خلال أكتوبر.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، أنها قدمت ألف و344 خدمة للجمعيات الأجنبية والمحلية تنوعت ما بين (التدقيق المالي والإداري لفروع الجمعيات الأجنبية، ختم سندات قبض، الجمعيات تحت التسجيل، استلام تقارير مالية للجمعيات، طلبات التسجيل، التدقيق المالي على الجمعيات المحلية، التفتيش المالي والإداري الميداني على الجمعيات إفادات، معالجة شكاوى) وغيرها.

وحسب التقرير فإن الإدارة قدمت 4 آلاف و97 خدمة تنوعت بين (ترخيص وتجديد وتفتيش كتبه عرائض، متابعة طلبات إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك معلّقة، رفع القيد عن طلبات شهادات حسن السيرة والسلوك سابقة) وغيرها، في حين أتمّت إصدار ألف و818 شهادة حسن السيرة والسلوك. 

بدورها قدمت الإدارة 3 خدمة تمثلت في استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين، فيما عقدت اجتماعات لجان وزيارات عمل للإدارة عدد 82.

وبيّن التقرير أن الإدارة أنجزت 33 خدمة تنوعت ما بين (تقديم الاستشارات القانونية، المعالجة القانونية للشكاوى) وغيرها

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