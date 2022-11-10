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"المستشفى الجزائري" يُقـدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:37

"المستشفى الجزائري" يُقـدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 8 آلاف و708 خدمةً طبيةً خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المستشفى الجزائري أنه استقبل 6 آلاف و208 حالة عبر أقسامه المختلفة منهم 2795 حالة من حملة التأمينات العسكرية و3485 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر استقبل 777 حالة خلالها أجري ألفين و1310 فحص مخبري فيما استقبل قسم الأشعة في المستشفى 594 حالة.

فيما قدم قسم العلاج الطبيعي 280 حالة شملت 846 جلسة علاج طبيعي متنوعة.

وأشار إلى أن قسم الصيدلة بالمستشفى صرف 931 وصفة طبية، وأن أقسام التمريض تعامل مع ألفين و447 حالة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 47   عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المستشفى 15 حالة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن عيادة الأسنان استقبلت 432 حالة قدمت خلاله 551 خدمة مختلفة.

يذكر أن المستشفى الجزائري يضم عدة أقسام مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب وعيادة الأسنان والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة ، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى

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