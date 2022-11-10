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ناشدت مؤسسات حقوق الانسان للإفراج عنه

وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:42

وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة
وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين،  اليوم الخميس، إن الحالة الصحية للأسير المريض أحمد مناصرة، والذي يتواجد في عزل سجن عسقلان، زادت سوءاً وتدهورت، حيث تم نقله لعيادة سجن الرملة ومكث بها لمدة 12 يومًا قبل إعادته للعزل منذ أيام قليلة.

وأوضحت أن الأسير مناصرة يعاني من بعض الاضطرابات الصحية بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في العزل ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويرفض الاحتلال الإفصاح لعائلته عن أنواع الأدوية التي يتم إعطاؤها له.

 وناشدة وزارة الأسرى كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لمتابعة حالة الأسير مناصرة وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء مأساته والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

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