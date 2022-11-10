أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني"

خانيونس- الرأي

نفذ قسم الدعوة والارشاد بمديرية أوقاف خانيونس ورشة عمل بعنوان " الخطيب التقني " وذلك في إطار تأهيل عدد من خطباء وأئمة المساجد ، في مقر نقابة المهندسين في المحافظة.

بدوره، أوضح رئيس شعبة الدعوة المسجدية أ. محمد شبير أن النشاط يهدف إلى الارتقاء بالجانب التقني للخطباء ومدى استفادتهم من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة واستغلالها على الشكل الأمثل بما يحقق الفائدة للجهد الدعوي والجمهور على حد سواء.

وأشاد بجهود الخطباء المبذولة في تأدية الرسالة الدعوية لتصل إلى كل أفراد مجتمعنا، ونشر تعاليم ديننا الإسلامي.

من جانبه، أفاد مقدم المحاضرة م. سمير النفار أن الورشة تكتسب أهمية في معرفة التفاصيل التي من خلالها يستطيع الخطيب أن يوصل رسالته الدعوية والدينية في ترويج المحتوي بشكل جيد للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.