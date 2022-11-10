وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية وكالة الرأي الفلسطينية جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد رأفت عيسة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تغلق عدداً من آلات الوقود لعدم مطابقتها للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش نظام ترخيص الآبار التجارية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني" وكالة الرأي الفلسطينية إعلام الأوقاف يناقش دليل إجراءات المناسبات والفعاليات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:53

أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني"
أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان

خانيونس- الرأي
نفذ قسم الدعوة والارشاد بمديرية أوقاف خانيونس ورشة عمل بعنوان " الخطيب التقني " وذلك في إطار تأهيل عدد من خطباء وأئمة المساجد ، في مقر نقابة المهندسين في المحافظة.

بدوره، أوضح رئيس شعبة الدعوة المسجدية أ. محمد شبير أن النشاط يهدف إلى الارتقاء بالجانب التقني للخطباء ومدى استفادتهم من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة واستغلالها على الشكل الأمثل بما يحقق الفائدة للجهد الدعوي والجمهور على حد سواء.

وأشاد بجهود الخطباء المبذولة في تأدية الرسالة الدعوية لتصل إلى كل أفراد مجتمعنا، ونشر تعاليم ديننا الإسلامي.

من جانبه، أفاد مقدم المحاضرة م. سمير النفار أن الورشة تكتسب أهمية في معرفة التفاصيل التي من خلالها يستطيع الخطيب أن يوصل رسالته الدعوية والدينية في ترويج المحتوي بشكل جيد للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟