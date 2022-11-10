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بالتعاون مع جمعية سواعد لللاغاثة والتنمية

سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:01

سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية
سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية

غزة- الرأي

دشّن رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بئر مياه ومحطة تحلية في كلية الطب بالجامعة الاسلامية بغزة بالتعاون مع جمعية سواعد للاغاثة والتنمية.

جاء هذا الافتتاح ليخدم شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني وهي ثلة من قادة وقياديات المستقبل من كلية الطب بالجامعة الاسلامية، حيث أكد د.يوسف أن البئر سيخدم أكثر من ألف طالب وطالبة من كلية الطب بالجامعة الاسلامية بالاضافة الى العاملين و أكثر من 60 دونم أراضي زراعية.

وعدّ د.يوسف أن البئر جاء تلبية لاحتياج كلية الطب بالأونة الأخيرة لمصدر مياه متواصل، مؤكدا أن الجامعة الاسلامية تعتبر شريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع المائية والبيئية المختلفة.

فيما أكد مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م.مازن البنا أن المشروع الحالي هو باكورة المشاريع المدرج تنفيذها بالأيام المقبلة.

وثمّن رئيس الجامعة الاسلامية أ.د.نلصر فرحات الجهود المبذولة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة، مفيدا أن افتتاح بئر مياه ومحطة التحلية من شأنه أن يلبي العديد من الاحتياجات المطلوبة.

فيما شكر عميد كلية الطب بالجامعة الاسلامية د.فضل نعيم جميع الجهات المانحة لتنفيذ المشروع بأكمله.

Capture Capture1 سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية
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