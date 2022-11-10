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"الشباب والثقافة" تنظم برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:03

"الشباب والثقافة" تنظم برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع

نظمت وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس، برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع من طلاب المرحلة الإعدادية.

وحضر افتتاح البرنامج، مدير عام الطفولة والطلائع في الهيئة الأستاذ عصام الهبيل، ومدير دائرة البرامج والتبادل المهندس كايد جربوع، والأستاذة سماهر بكرون، والأستاذة رفيف أبو جبارة.

من جهته، أوضح الهبيل أن هذا البرنامج يأتي في إطار استعدادات وجهود وحدة الطفولة والطلائع لتشكيل برلمان الطفل الفلسطيني، والذي تسعى من خلاله إلى تعزيز دور الأطفال تجاه القضايا الوطنية والاجتماعية، ونشر ثقافة الحوار لديهم، ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار والحوار الحضاري والتعبير عن الرأي بحرية لديهم.

وأشار الهبيل إلى اللقاء يستهدف 50 طفل وطفلة من الطلاب المميزين يمثلون مدرسة الحياة الجديدة، ومدرسة المستقبل، ومدرسة المجد، ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا من كافة محافظات قطاع غزة.

يذكر أن البرنامج تضمن عدة فقرات متنوعة أبرزها محاضرة تدريبية حول التخطيط السليم لتحقيق أهداف المستقبل قدمها الأستاذ أحمد درويش، ومحاضرة حول معاناة الأسرى في سجون الاحتلال قدمها الأسير المحرر محمد السباح، إضافة إلى ورشة عمل لتقديم أفكار ومقترحات لخدمة قضايا الأطفال الفلسطينيين، ومسابقة ثقافية بين الأطفال المشاركين.

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