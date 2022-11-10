"المجلس الأعلى للرياضة" ينظم الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية

غزة- الرأي

أجمع المشاركون في الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية في محافظات غزة على أهمية تعزيز العلاقة وتنظيم اللقاءات الدورية بين روابط المشجعين لتأكيد المحبة والتعاون ونبذ أي مظاهر تعكر صفو الصورة الجميلة التي تظهر بها الرياضة الفلسطينية.

وذلك مع ختام يوم حافل جمع رؤساء وممثلي روابط المشجعين وأعضاء إدارات الأندية، بتنظيم من المجلس الأعلى للرياضة، دائرة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ووحدة الرياضة، برعاية مساعد أمين عام المجلس عبد السلام هنية.

وتحدث جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للرياضة، خلال الملتقى مرحبا بمشاركة روابط المشجعين فحيا دورهم وجهودهم في المدرجات وخلال المباريات وأكد على أهمية التعاون بين المجلس وممثلي الأندية واتحاد كرة القدم لتشجيع التنافس الشريف ونبذ التعصب والتركيز على إبراز القضايا التي توحد الجمهور وتحية الشهداء والأسرى.

كما أشار إلى جاهزية المجلس الأعلى لتوفير كافة الوسائل لمساندة روابط المشجعين ومنحهم جوائز وحوافز للحفاظ على التشجيع المثالي.

بينما أوضح مصطفى صيام مدير الدائرة الإعلامية في اتحاد كرة القدم دور الاتحاد في معالجة بعض مظاهر الشغب أو الاعتداء سواء من الجمهور أو اللاعبين من خلال العقوبات والإجراءات بهدف منع ظواهر العنف خلال المباريات، موجها الشكر للمجلس الأعلى على دورهم في تنظيم الملتقى وتوعية روابط المشجعين في اتجاه التنافس الشريف وتعزيز القضايا الوطنية.

وتخلل الملتقى عدة فقرات وسط تفاعل كبير من المشاركين وإشادة بالمبادرة لاستضافة فعاليات مميزة لتعزيز التعاون في الملاعب، حيث تضمن الملتقى مداخلات وتجارب روابط المشجعين وملاحظاتهم خلال البطولات ومطالبهم لإبعاد أي مظاهر سلبية يمكن أن تطفو على سطح الساحة الرياضية، وألقى الشيخ سامي الشتوي من لجنة التوجيه المجتمعي بوزارة الأوقاف موعظة دينية تحث على ممارسة الرياضة وبناء الجسم السليم الذي يتقوى لطاعة الله، والحديث عن الأخلاق ونبذ العنف والابتعاد عن الفوضى والتباغض بين اللاعبين والجماهير.

كما جرت مسابقة ثقافية ومسابقة في الألعاب الشعبية، أظهرت التعاون وعززت المحبة بين الحضور وسط سعادة وفرحة غمرت الجميع، واختتم اللقاء بجلسة خاصة بين رابطتي مشجعي خدمات وشباب رفح للتحضير لمباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل للظهور بصورة مميزة.