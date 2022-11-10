مدير عام الآثار و راعي الكنيسة المقدسة يؤكدان تعزيز الشراكة

غزة- الرأي



أكد مدير عام الآثار د. جمال أبوريدة وكاهن وراعي الكنيسة المقدسة الأب جبرائيل رومنيلي على تكاتف الجهود في الحفاظ على المعالم الأثرية التاريخية الفلسطينية، وآليات توفير سبل الحماية لها، وبذل المزيد من الجهود لدعم واسناد مشاريع التنقيب والكشف الأثري خاصة فى المواقع الأثرية التي بحاجة لتدخل طارئ لحمايتها.



كما وناقش اللقاء، مواجهة الحرب الإسرائيلية توعوياً تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية، وعلى رأسها مدينة القدس العتيقة، والتصدي لكافة محاولات تهويد المدينة المقدسة، وتضافر الجهود لتثبيت الرواية الفلسطينة، ونشر الحقائق الدامغة عن عراقة وتاريخ فلسطين من واقع ونتائج الحفريات الأثرية، والتي ترسخ الوجودالفلسطيني على هذه الأرض منذ آلاف السنين .

وأشاد الأب جبرائيل، بدور الوزارة في الإرتقاء بالقطاع الأثري، والإبداع فى تنوع وسائل التوعية، وتصدير الراوية التاريخية الفلسطينية فى الإنتاج الإعلامي، للتعريف بالمواقع التاريخية للمجتمع المحلى والدولي، ونجاح مشاريع الحفاظ على المواقع التاريخية، وأهمها الكنيسة البيزنطية بشمال غزة، ودير القديس هيلاريون بالنصيرات، وموقع البريج الأثري وتأهيلهم لجمهور الزوار.