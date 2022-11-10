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تضامنًا مع الضفة والقدس

"الاتحاد الرياضي العسكري" بالداخلية يُنظم "ماراثونًا رياضياً"

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:17

"الاتحاد الرياضي العسكري" يُنظم "ماراثونًا رياضياً" تضامنًا مع الضفة والقدس

غزة-الرأي

نظّم الاتحاد الرياضي العسكري بالمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني صباح الخميس، سباقاً رياضياً "ماراثون" بمشاركة 200 طالب من كلية الرباط الجامعية.

يأتي ذلك تضامنًا مع شعبنا في الضفة الغربية والقدس نتيجة الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحقهم.

وأوضح العميد عادل خلف مدير الاتحاد الرياضي العسكري أن الماراثون انطلق الساعة 10:30 صباحًا من أمام كلية الرباط غرب مدينة غزة، وصولًا لشارع 10 جنوب المدينة ثم العودة لمقر الكلية من جديد، بمسافة تقدر بـ6 كم.

وارتدى المشاركون في الماراثون ملابسًا رياضية تتضمن صوراً لعدد من الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال الاعتداءات "الإسرائيلية" بالضفة والقدس مؤخرًا.

من جانبه، أشاد اللواء محمد خلف مدير عام المديرية العامة للتدريب بمستوى اللياقة البدنية الذي يتمتع به منتسبو كلية الرباط الجامعية، مؤكدًا على دور التدريب المستمر في رفع كفاءة الكوادر ميدانيًا.

وفي ختام الماراثون كرّم اللواء خلف الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في السباق.

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