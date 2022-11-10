شرطة التفاح والدرج تنهي ملفات "50" غارماً من الموقوفين على ذمم مالية

غزة- الرأي

أنهى مركز شرطة التفاح والدرج بمحافظة غزة ملفات "50 "غارماً موقوفاً في نظارة المركز على ذمم مالية، وذلك بدعمٍ كريم من "جمعية مجمع الصحابة الطبي".

جاء ذلك، خلال استقبال مدير المركز المقدم محمد الزرقا، وفداً من جمعية مجمع الصحابة الطبي حيث باشرت اللجنة عملها للإفراج عن الموقوفين وتسديد كامل مديونياتهم التي بلغت نحو "11” ألف و"400" دولار أمريكي.

و رحّب المقدم الزرقا ، بمثل هذه المبادرات للتخفيف عن أبناء شعبنا ممن لم يستطيعوا الالتزام بسداد ما عليهم من مديونيات في ظل الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، معرباً عن شكره الجزيل لفاعلي الخير، بجهودهم المبذولة تجاه أبناء شعبنا من المُعسرين.