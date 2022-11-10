وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تضبط كمية من "الحشيش" قبل تهريبها لغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطنة وتضرر حافلة جنود رشقاً بالحجارة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال بالرصاص عند حاجز "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة العمل الحكومي تعقد اجتماعاً خاصاً للوقوف على تداعيات المنخفض الجوي الأخير وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يطلق حملة "تواصل" لزيارة المؤسسات الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بغزة تُنهي "3" خلافات مالية بقيمة "32" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بإنشاء مسار للمشاة الأول على مستوى "غزة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا من دير البلح عبر حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش خطتها السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة التفاح والدرج تنهي ملفات "50" غارماً من الموقوفين على ذمم مالية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:21

شرطة التفاح والدرج تنهي ملفات "50" غارماً من الموقوفين على ذمم مالية
شرطة التفاح والدرج تنهي ملفات

غزة- الرأي

أنهى مركز شرطة التفاح والدرج بمحافظة غزة ملفات "50 "غارماً موقوفاً في نظارة المركز على ذمم مالية، وذلك بدعمٍ كريم من "جمعية مجمع الصحابة الطبي".

جاء ذلك، خلال استقبال مدير المركز المقدم محمد الزرقا، وفداً من جمعية مجمع الصحابة الطبي حيث باشرت اللجنة عملها للإفراج عن الموقوفين وتسديد كامل مديونياتهم التي بلغت نحو "11” ألف و"400" دولار أمريكي.

و رحّب المقدم الزرقا ، بمثل هذه المبادرات للتخفيف عن أبناء شعبنا ممن لم يستطيعوا الالتزام بسداد ما عليهم من مديونيات في ظل الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، معرباً عن شكره الجزيل لفاعلي الخير، بجهودهم المبذولة تجاه أبناء شعبنا من المُعسرين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟