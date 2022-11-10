التنمية تبحث التعاون مع مركز الكتيبة للإصلاح والتأهيل

غزة-الرأي

قامت مديرية التنمية الاجتماعية غزة ممثلة بمديرها أ. وائل الخور , ووفد من موظفي المديرية بزيارة مركز الكتيبة للإصلاح و التأهيل .

وكان في استقبال الوفد إدارة المركز ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم شريحة النزلاء في المركز .

بدوره شكر الخور العقيد الحسني على حفاوة الاستقبال و الضيافة , مؤكدا على روح التعاون و الشراكة في العمل على خدمة النزلاء و على اعطاء الفرصة لأصحاب الاختصاص في التنمية بزيارة النزلاء وبشكل دوري و تفقد احوالهم و التواصل مع الأهل،

وفي سياق أخر نوه الخور إلى ان رسالة التنمية الاجتماعية و مراكز التأهيل هي رسالة واحدة و هي خدمة هذه الشريحة من أبناء مجتمعنا المناضل .

وفي سياق أخر تطرق الخور لعدد من القضايا التي تهتم بموضوع شراكه العمل بين الطرفين وجميع المؤسسات الشريكة في العمل على خدمة ابناء مجتمعنا.

من جانبه رحب الحسني بمدير التنمية وقام بشكره على هذه الزيارة التي بدورها تعزز العمل و الشراكة بين مديرية التنمية و مراكز التأهيل , مؤكدا على أن مراكز التأهيل على أتم الاستعداد لاستقبال موظفي التنمية و المؤسسات الشريكة في مراكزها بهدف خدمة النزلاء أصحاب الاسر التي بحاجة الي مساعدة ان كانت عينية او معنوية.

وأكد الطرفين على زيادة التعاون في الوصول إلي تحقيق الأهداف الرئيسية و هي خدمة هذه الشريحة في مجتمعنا .

وفي ختام الزيارة شكر الخور العقيد الحسني مدير المركز على حسن الاستقبال , مؤكدين على استمرار التواصل والعمل في جميع ما يخص من تقديم خدمة لهذه الشريحة من المجتمع.