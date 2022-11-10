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بلدية دير البلح تبحث مع وفد من وكالة الغوث مشروع تطوير شارع القسطل

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:30

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعاً مع وفد من وكالة الغوث الدولية لبحث سير العمل بمشروع تطوير شارع الشهداء الرئيسي-القسطل الممول من وكالة الغوث والاطلاع على العراقيل وسبل التغلب عليها.

وتم خلال اللقاء مناقشات مطالب المواطنين حول ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن نظرا لدخول فصل الشتاء وصعوبة الحركة في الشارع، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتعبيد الأرصفة للمشاة وإمكانية العمل عليها، مؤكدين على ضرورة الانتهاء من كافة مراحل المشروع وفق الوثائق المعدة.

وكانت البلدية قد تلقت العديد من احتياجات ومطالب المواطنين الأمر الذي استدعى التوجه لممثلي المشروع بالوكالة وبحث إمكانية تنفيذها حيث أوضح وفد الوكالة أنه سيدرس كافة الطلبات وسيعمل جاهداً على تلبيتها حال سمحت الإمكانات بذلك.

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