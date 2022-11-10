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خلال الـ 48 ساعة الماضية

الشرطة المجتمعية بغزة تُنهي "3" خلافات مالية بقيمة "32" ألف دولار

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:07

الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة تُنهي "3" خلافات مالية بقيمة "32" ألف دولار خلال الـ 48 ساعة الماضية
الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة تُنهي

غزة-الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية في محافظة غزة "3" خلافات مالية بين عدد من المواطنين على إثر خلافات حول معاملات تجارية وشراكة مالية، بالإضافة إلى خلاف حول عقار سكني، بلغت قيمتها الإجمالية "32" ألف دولار أمريكي.

وذكر قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الرمال، أنه أنهى نزاعاً بين "مواطنين اثنين " على شراكة مالية بينهما بقيمة "21" ألف دولار بعد سلسلة من المداولات أفضت إلى حل بين الطرفين بدفع المبلغ بالتقسيط وإنهاء ملف الشكوى.

في السياق ذاته، أنهى قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الرمال خلافاً آخر بين "مواطنين اثنين" على عقار سكني تمثل حول تراجع المشتكى عن شراء الشقة السكنية بعد دفعه عربون مالي بقيمة "10" آلاف دولار أمريكي، ورفض المشكو ضده إرجاع المبلغ.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أنه تم الجلوس مع أطراف النزاع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف وصولاً إلى حلٍ بدفع المشكو ضده للمبلغ بأقساط ملزمة لصالح المشتكي صاحب المبلغ وإنهاء ملف الشكوى.

كما وأنهى قسم الشرطة المجمعية في مركز شرطة الرمال خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين حول معاملة سفر وعدم الاتفاق فيما بينهما بعد على مبلغ بقيمة "ألف" دولار، مبينةً أنه تم إنهاء الخلاف بعد تسويته بين الطرفين والتنازل عن الشكوى من الطرفين.

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