لجنة متابعة العمل الحكومي تعقد اجتماعاً خاصاً للوقوف على تداعيات المنخفض الجوي الأخير

غزة – الرأي:

عقد نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. محمد جواد الفرا اليوم الخميس الموافق 10/11/2022م، اجتماعًا ضم كل من رئيس اللجنة الحكومية للبنية التحتية م.ناجي سرحان ووكيل وزارة الحكم والمحلي م.سمير مطير، ورؤساء البلديات في قطاع غزة للوقوف على تداعيات المنخفض الجوي الأخير.

أكد الفرا على ضرورة الاستفادة من تداعيات المنخفض الأخير والأخذ بتوصيات لجان التقييم وذلك من خلال الاستعداد المسبق ورفع درجة الجاهزية لدى الطواقم الميدانية، حيث أن تأثيرات التغير المناخي وما يصاحبها من كميات أمطار غزيرة في فترة زمنية وجيزة يفرض على جهات الاختصاص إعادة النظر في الإجراءات الفنية والميدانية للتعامل مع مثل تلك الظروف والاستعداد للمنخفضات القادمة.

وتم طرح واقع البلديات وجوانب الاحتياج والنقص في المعدات والمشاريع التطويرية في ظل ضعف التمويل والدعم لمشاريع البنى التحتية وتهالكها جراء الحصار وعدوان الاحتلال المتكرر.

كما تم مناقشة استعدادات مختلف البلديات للمنخفضات الجوية القادمة وتذليل كافة العقبات لتجنب حدوث أي أزمة قد تحدث خلال فصل الشتاء خصوصاً في المناطق التي تكرر تأثرها بالظروف الجوية.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي وجهت البلديات خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، برفع درجة استعداداتها لمواجهة المنخفضات الجوية، وتوفير المستلزمات المطلوبة وفق الامكانات المتاحة.