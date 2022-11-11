غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 11/11/2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:03
غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 11/11/2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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