أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

10:49شرطة خانيونس تُنهي عددًا من الخلافات المالية

11:00لجنة الطوارئ في بلدية غزة تتفقد برك تجميع مياه الأمطار في المدينة

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