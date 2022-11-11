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العمل تفتتح دورة متخصصة للمستفيدين من مشروع "جذور"

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:50

غزة-الراي 
افتتحت وزارة العمل، امس ممثلة بالإدارة العامة لخدمات التشغيل دورة تدريبية للمستفيدين من مشروع دعم واحتضان المشاريع الناشئة لخريجي مراكز التدريب المهني الباحثين عن عمل-جذور.
وتشمل الدورة التدريبية عدة محاور أساسية تتمثل في الخطة الإدارية، الخطة المالية، والخطة التسويقية للمشاريع، بواقع 20 ساعة تدريبية، لـ 30 مستفيد تم اختيارهم مؤخراً عبر مقابلات خاصة.
وأكد أ. محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل إن هذه الدورة المخصصة للمستفيدين من المشروع، تهدف إلى تبادل الأفكار بين المستفيدين، والعصف الذهني والنقاش، وتوجيههم وإرشادهم في مجال مشاريعهم.
وأوضح طبيل أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية في سبيل دعم واحتضان المشاريع الخاصة بالباحثين عن عمل من خلال جلب التمويل اللازم لتلك المشاريع.
من جهته، أكد مدرب الدورة د. مصعب الشيخ خليل، أن هناك منهجية في تنفيذ الموضوعات المطروحة في الدورة التدريبية التي ستستمر لمدة 5 لقاءات، يهدف من خلالها لقياس مستوى الفائدة التي ستعود على المستفيدين من المشروع.
وترى أ. إسلام اليازوري رئيس اللجنة الفنية للمشروع أنه من الأهمية طرح مثل هذه الموضوعات ليتعرف المستفيد على كيفية إدارة مشروعه من جميع النواحي المالية والإدارية والتسويقية، لكي يثبت نفسه في السوق المحلي ويَكبر مستقبلاً، وصولاً إلى ديمومة المشاريع من أجل كسب الرزق.
 

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