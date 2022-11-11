تربية وتعليم رفح تعقد اجتماعاً لمنسقي الإعلام المدرسي

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في رفح _ قسم العلاقات العامة والإعلام اجتماعاً لمنسقي الاعلام المدرسي في المدارس، بحضور أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ومدير التربية والتعليم أ. أشرف عابدين، ومدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني، وأ. عادل أبو كوش من قسم العلاقات العامة والإعلام.



بدوره، أشاد النجار بعمل وجهد منسقي الاعلام المدرسي بمديرية رفح مبيناً الدور الهام الذي يقع على عاتق المنسق الاعلامي في إظهار الصورة الحسن في الميدان التعليمي والتربوي، مؤكداً بأن انشطة المنسقين في رفح تتسم بالدقة والموضوعة.



وناقش النجار مع منسقي الإعلام ضوابط العمل الإعلامي ومعايير النشر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مبدياً استعداده لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل المنسقين في الميدان التربوي والمديرية على صعيد الدورات التدريبية أو دعم مادي أو متابعة وتواصل مستمر.



من جانبه ،أكد عابدين على أهمية الإعلام باعتباره وسيلة مهمة وخطيرة في التغيير، والتأثير على الأفراد وتشكيل آرائهم وأفكارهم، وتنبع أهميته من حرص الوزارة على الاهتمام بالجانب الاعلامي في المديريات والمدارس المختلفة.



وأوضح عابدين أن الإعلام التربوي هو من أهم أعمدة الوزارة وأجنحتها فهو يظهر للمجتمع المحلي والخارجي أنشطة وفعاليات وجهد كل من يعمل في الميدان التعليمي.



من جانبه ،أوضح الحوراني أن منسق الإعلام هو عضو مهم ويجب أن يكون فعال في لجنة تجويد العمل الحكومي التي تسعى لتحسين جودة كل الأعمال التي تتعلق بفعاليات وأنشطة المدرسة من إدارة وحصص وأنشطة لا منهجية، وأن يقدمها المنسق للجمهور بأفضل صورة.



وفي سياقٍ متصل أعلن أبو كوش عن سلسلة مسابقات تتعلق بالخبر والصورة والفيديو وإدارة الصفحات وذلك تفعيلاً لعمل المنسق وزيادة المنافسة والتحفيز بين المنسقين.

