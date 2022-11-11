التعليم تستضيف فعالية مؤتمر الحملة الوطنية "علِّم جيل بحاسوبك القديم"

غزة-الرأي

استضافت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة فعالية مؤتمر الحملة الوطنية "علِّم جيل بحاسوبك القديم" والذي عقد بالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" وبالتعاون مع عددٍ من الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي.

وتهدف الحملة إلى جمع أجهزة الحاسوب المستخدمة وصيانتها وتجديدها ليتم توزيعها على عددٍ من الطلبة من ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من متابعة تعليمهم والتواصل مع مدارسهم.

وحضر المؤتمر أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي الدولي، وأ. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، ومدير الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" أ. علاء مقبل.

وقد رحب النجار بالحضور مؤكداً أن هذه الحملة على بساطتها إلا أنها فريدةٌ من نوعها بحيث أنها تربط العديد من الأطراف من مواطنين وطلبة ومؤسسات وجامعات ومعاهد ووزارة بهدف تقديم خدمة لعدد من الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

كما أوضح النجار أن مساهمة الوزارة في هذه الحملة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبنائها الطلبة بهدف تقديم ما تستطيع من مساعدة من خلال التنسيق مع مؤسساتً محلية ودولية لكي تقوم بتجويد العملية التعليمية في ظل واقع صعب تعاني منه من شحٍ في التمويل ونقصٍ في الإمكانات والموارد بسبب الحصار الذي لازال يضرب بأطنابه على كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن هذا الوضع الصعب لم يمنع الوزارة من القيام بمسؤولياتها وبذل كل جهودها في سبيل تجويد العملية التعليمية وتقديم خدمة أفضل لأبنائنا الطلبة ليس فقط في مجال التعليم وإنما أيضاً في مجال صقل الشخصية وتجويد ما لدى أبنائنا الطلبة من قيمً وأخلاقً وسلوك قويم من خلال إطلاق مشروع المعلم القيمي وكذلك برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يتم تنفيذه في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية.

كما تحدث النجار عن جملة من إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية في مجالات بناء وصيانة المدارس والاهتمام بالطلبة من ذوي الإعاقة، وتوفير الكادر البشري وتطوير قدراتهم، والتعليم المهني والتقني، وخدمات الجمهور.

وفي ختام كلمته أوضح النجار أن الوزارة تتوقع أن يكون لهذه الحملة أثر إيجابي ليس على الطلبة الذين سيستفيدون من الأجهزة الإلكترونية المجددة وحسب، ولكن على صعيد المتبرعين للأجهزة المستخدمة من خلال التأكيد على مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه زملائهم الأقل حظاً، وكذلك صقل خبرات طلبة كليات تكنولوجيا المعلومات الذين سيقومون بتجديد أجهزة الحاسوب المستخدمة.

بدوره أوضح مقبل أن الحملة جاءت ضمن مشروع تعزيز الكفاءات الرقمية لدي الشباب في قطاع غزة حيث يهدف المشروع إلى إيجاد جيلٍ متعلم رقمياً وقادرٍ على توفير المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الفضاء الرقمي والتحقق من مصادرها، إلى جانب تعزيز معارف الطلبة وزيادة قدراتهم للتعامل مع المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني، وبناء القدرات في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية لديهم، مؤكداً على ضمان عدم تسرب أي معلومات قد توجد على الأجهزة القديمة من خلال جملة من الأمور التي تضعها بيالارا في حسبانها.

وقبيل انتهاء المؤتمر قام مدير العلاقات العامة والإعلام بالرد على الأسئلة التي طرحها عددٌ من الحضور وتفاعل مع جملة من استفساراتهم ونصائحهم لضمان نجاح الحملة.

