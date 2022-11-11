"شرطة التفاح والدرج" تُنهي ملفات 50 غارمًا بعد سداد مديونياتهم

غزة-الرأي

أنهى مركز شرطة التفاح والدرج بمحافظة غزة ملفات 50 غارماً موقوفاً في نظارة المركز على ذمم مالية، وذلك بدعمٍ كريم من "جمعية مجمع الصحابة الطبي".

جاء ذلك خلال استقبال مدير مركز شرطة التفاح والدرج المقدم محمد الزرقا وفداً من جمعية مجمع الصحابة الطبي في مكتبه بمدينة غزة.

وأوضح الزرقا أن لجنة مختصة من وزارة الداخلية باشرت في متابعة ملفات الغارمين وإنهائها، بعد تسديد كامل مديونياتهم، التي بلغت نحو 11 ألف و400 دولار أمريكي.

وقال المقدم الزرقا إن الشرطة ترحب بالمبادرات التي تهدف للتخفيف عن أبناء شعبنا ممن لم يستطيعوا الالتزام بسداد ما عليهم من مديونيات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع.

وأعرب الزرقا عن شكره الجزيل لفاعلي الخير الذين ساهموا في إدخال السرور أُسر هؤلاء الموقوفين، مثمنًا جهودهم المبذولة تجاه أبناء شعبنا المُعسرين.